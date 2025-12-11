「カーリング男子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、米国９−４中国」（１０日、ケロウナ）１次リーグ２位の米国が同１位の中国を下し、２６年ミラノ・コルティナ五輪出場枠の１枠目をつかんだ。米国は第１エンドに２点を先取されたが、そこから４エンド連続で１点ずつを奪い逆転。５−４で迎えた第９エンドに一挙４点を奪って試合を決めた。この結果、１次リーグ３位でプレーオフに進んだ日本男子のＳＣ軽井沢クラブ