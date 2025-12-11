オリックスは１１日、新外国人選手としてボブ・シーモア内野手＝前レイズ＝の獲得を発表した。シーモアは２０２５年の３Ａでは１０５試合で打率・２６３、３０本塁打、８７打点。今季はメジャーデビューも果たしており、２６試合で打率・２０５、１本塁打、５打点。日本でのプレーに向けて「素晴らしいファンの皆さんの前でプレーすることが待ちきれません。戦う準備はできています」と球団を通してコメントした。また、今季