¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÖ±©Í³¹ÉÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢120¡óÁý¤ÎÇ¯Êð2200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼°Ê³°¤Î7¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤Ê¤ÉÆâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ëËüÇ½À­¤òÀ¸¤«¤·¡¢103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨¡¦209¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¤Ê¤¬¤é¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¶â³Û¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÀ®ÀÓ¹ß²¼¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¾åÈ¾¿È¤¬¶¯¤¯¡¢²¼