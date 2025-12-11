ＪＫＡは１１日、年末のスーパースター王座決定戦を４回制するなどＳＧ通算Ｖ８を誇るオートレースの池田政和（いけだ・まさかず）選手が９日に病気のため死去したと発表した。５２歳。池田選手は１９９３年７月に２３期で選手登録。通算優勝は７２回でＳＧ優勝は８回（日本選手権２回、スーパースター王座決定戦４回、オールスター１回、全日本選抜１回）。２００５年に最優秀選手賞、０２、０５年には賞金王に輝いている。生