巨人の松本剛外野手（３２）が１１日にジャイアンツ球場で自主練習を実施。キャッチボールや打撃練習などで汗を流した。同球場を訪れたのはこの日で３回目。「全然トレーニング場と室内（練習場）しか使ってないので、そんなにまだ詳しくはないです」と新天地に慣れない様子を見せながらも「中もきれいですし、すごく使いやすいです」と笑顔をのぞかせた。そんな松本だが、日本ハムと巨人の「とある違い」に少々困惑したよう