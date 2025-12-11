EXOのメンバーで俳優としても活躍するド・ギョンス（D.O.）が、アイドルとしてカムバックを控えた心境を明かした。【写真】本当に同一人物…？ド・ギョンス（D.O.）、180度異なる魅力12月11日、ソウルのカフェでは、ディズニープラスオリジナルドラマ『捏造された都市』に出演したド・ギョンスの終映インタビューが行われた。『捏造された都市』は、平凡な生活を送っていたテジュン（チ・チャンウク）が、ある日、無実のまま凶悪犯