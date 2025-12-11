11月21日に公開された、『サマーウォーズ』や『時をかける少女』など、大ヒット作を世に輩出してきた細田守監督（58）の新作長編アニメーション映画『果てしなきスカーレット』。芦田愛菜（21）や岡田将生（36）、役所広司（69）など豪華な声優陣を迎え、4年以上の制作期間をかけついに公開された待望の新作だ。しかし、初週末4日間の興行収入は2億7000万円と、細田監督の前作『竜とそばかすの姫』公開時の、初週末3日間の3分の1に