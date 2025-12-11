2人に1人が罹るとされるがんは、現代は「治る病気」になってきたと言われる。ただしそれは、"原因"がはっきりしていて、治療方針が確立されているがんに限る話なのかもしれない。【写真】〈原発不明がんとの闘い〉夫の最期を看取った部屋の風景。夫が残した思い出の品の数々書評家として知られ、2011年から2024年まで書評サイト「HONZ」副代表を務めた東えりかさん。その東さんがこの10月、初の単著『見えない死神』を上梓した