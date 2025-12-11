資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は10日、新たに岡山県の6カ所の郵便局に対し、自動車の使用停止処分を通知しました。 実際に車両が使えなくなるのは17日からです。 処分を受けたのは、岡山市北区の御津郵便局（2台・70日）、津山市の加茂郵便局（1台が47日／別の1台が48日）、岡山市北区の高松郵便局（2台・55日）、新見市の矢