資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省四国運輸局は10日、新たに香川県の4カ所の郵便局に対し、自動車の使用停止処分を通知しました。実際に車両が使えなくなるのは17日からです。 処分を受けたのは琴平町の琴平郵便局（2台・30日）、三豊市の高瀬郵便局（2台・30日）、東かがわ市の三本松郵便局（1台・23日）、東かがわ市の白鳥郵便局（1台・21日