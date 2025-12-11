明日12日(金)にかけて北日本や北陸で大雪や猛吹雪になる所も。交通への影響に注意、警戒が必要。日差しの届く東京都心や名古屋、大阪なども、13日(土)はひと桁。真冬のような寒さになるため、防寒をしっかり。明日12日(金)北陸や東北の太平洋側でも積雪のおそれ明日12日(金)は強い冬型の気圧配置になり、北海道から東北の日本海側や北陸では大雪や吹雪になる所があるでしょう。見通しが悪くなりますので、交通への影響が出るおそ