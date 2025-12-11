特集です。長野市の公営プールで週に一度開かれる水泳教室。障がいのある人もない人も一緒に。その教室を指導するのは、御年80歳と69歳の先生です。「ストレッチやるよー」火曜日の夕方、屋内プールに元気な声が響く。受講生は子供から社会人まで10人余り。「お願いしまーす」週に一度開かれている障害のある子供たちの水泳教室。ボランティアの大人がサポートしながら、生徒に目配りする。指導する