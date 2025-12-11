ハリーポッター好き必見！ゼブラの定番ジェルボールペン「サラサクリップ」と「サラサグランド」から、『ハリー・ポッター』デザインの限定モデルが11月25日より登場。ハリポタ好きの筆者が実際に触ってみた感想と、プロ画家・小林聡一先生に試し描きしていただいた様子をまじえてご紹介します。サラサグランド「ハリー・ポッター」デザインとは？金属ボディの高級感あふれるボールペン。ハリーポッターに登場する4寮に合わせたデ