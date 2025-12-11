関東では火災が相次いでいます。東京・あきる野市の住宅火災では2人が死亡したほか、神奈川県綾瀬市では大規模な工場火災が発生しています。記者「白い煙が上がっているのが確認できます」警視庁などによりますと、きょう午後0時15分ごろ、東京・あきる野市戸倉の2階建て住宅で「家から煙が出ている」とこの家に住む60代の女性から通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、焼け跡から性別不明の2人の遺体