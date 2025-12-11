10年ぶりの日本人ダブル受賞となったノーベル賞の授賞式と晩さん会がストックホルムで行われました。どんな様子だったのか、現地から松浦武司FNNロサンゼルス支局長が中継でお伝えします。こちらのコンサートホールで、現地時間の10日、授賞式が行われました。ノーベル化学賞の北川進さんと生理学・医学賞の坂口志文さんは「えんび服」を身にまとい、約1500人が見守る中、スウェーデンのグスタフ国王から記念のメダルと賞状を授与