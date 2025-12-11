気象台は、午後4時12分に、なだれ注意報を青森市、弘前市、黒石市、十和田市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、西目屋村、大鰐町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、十和田市、平川市、平内町などに発表（雪崩注意報） 11日16:12時点津軽では、土砂災害に注意してください。青森県では、風雪や高波に注意してください