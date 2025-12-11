政府の経済対策の裏づけとなる補正予算案は11日、衆議院を通過する見通しです。11日の予算委員会では、一般会計総額約18兆3000億円の補正予算案について、立憲民主党と公明党が組み替え動議を提出しました。しかし、ほかの党の出した動議とともに否決され、政府提出の補正予算案が、与党と国民民主党、公明党の賛成多数で可決されました。補正予算案は、このあと午後5時から開かれる本会議に緊急上程され、討論と採決が行われます