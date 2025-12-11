マツコ・デラックスが10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3時）にゲスト出演。自宅のテレビが壊れてやっていることを明かした。「そろそろ引っ越すんで我慢してるんだけど、テレビとハードディスクが壊れて何も見られないの」と切り出した。パーソナリティーの元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏から「ずっと何してるんですか？」と聞かれ、マツコは「グーグルマップ見てる。