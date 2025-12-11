北海道内では各地で雪の降り方が強まっています。１２月１２日は日本海側を中心に大雪や吹雪に注意が必要です。画面が真っ白になるほど雪が降る新千歳空港です。飛行機もうっすらとしか見ることができません。新千歳空港では雪の影響で、午後２時までにあわせて２８便が欠航しています。札幌の丘珠空港でも現在までに１３便が欠航、１便が搭乗手続きを一時中止しています。前線を伴う低気圧が発達しながら北海道を通過している影響