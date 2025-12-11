タレントのガダルカナル・タカ（68）の妻でタレントの橋本志穂（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。甥っ子と姪っ子の学芸会参観に出かけたことを報告し、甥っ子との“顔出し”2ショットを披露した。【写真】「イケメン」甥っ子との“顔出し”2ショットを披露した橋本志穂橋本は「可愛い甥っ子と！この日は、姪っ子と甥っ子の学芸会で、朝8：15に集合。は、早い 小学校の朝は早い 先生たちはもっと早くから 学校にきて、