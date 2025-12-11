香港ジョッキークラブは11日、香港ヴァーズ（14日、シャティン芝2400メートル）に出走するゴリアット（セン5＝仏F・グラファール、父アドラーフルーク）が獣医師によるレース前の検査に合格したと発表した。ユニークな脚の使い方で知られ、左後肢が地面を離れる瞬間、急激に脚を上げる「鶏跛（けいは）」だ。独特な歩様で一見、心配になるが常歩（なみあし）時に現れ、競走時は消失するため支障はない。