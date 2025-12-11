プロ野球・ロッテは11日、ドラフト1位で入団となった石垣元気投手の背ネームと登録名を発表しました。背ネームは「G.ISHIGAKI」、登録名は「石垣(元)」となります。ロッテにはすでに同姓である石垣雅海選手が在籍中。石垣選手は前年の現役ドラフトで、中日からロッテに移籍となっていました。ロッテでは、24年オフにも背ネームに関する話題が。石川柊太投手がFA制度を利用しソフトバンクからロッテに移籍したことで、同姓の選手が3