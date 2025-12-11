オウム真理教の教祖・松本智津夫元死刑囚の遺骨などについて、二女が国に引き渡しを求めた裁判の控訴審が11日、東京高裁で結審しました。判決は来年2月5日に言い渡される予定です。2018年に死刑が執行されたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の遺骨などをめぐっては、遺族内での引き取り先を二女とする最高裁の判断が確定していますが、現在も国が管理しているため、二女が引き渡しを求めて裁判を起こしています