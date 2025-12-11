プロ野球・北海道日本ハムファイターズの万波中正選手（25）が2025年12月4日、自身のインスタグラムを更新。ファンに向けて今シーズンの応援への感謝をつづった。「沢山のご声援ありがとうございました」万波選手は、「今年も1年沢山のご声援ありがとうございました」といい、自身の自撮りショットを投稿。また、「#BACKSTREETBOYS」「#野球の写真がない」とハッシュタグを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いキ