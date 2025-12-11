ドル売り一時優勢もその後反転＝東京為替概況 昨日の米連邦公開市場委員会（FOMC) での0.25％利下げを受けたドル売りもあってドル円は昼前に155円49銭を付けた。日本時間本日午前4時に発表された米FOMCを受けて、発表前の156円30銭台から、上下を経て155円80銭台まで下落。その後156円台を回復するも戻りが鈍く、東京朝に155円80銭をしっかり割り込んでストップ注文を巻き込んで売りが強まった。 ポイントとなった15