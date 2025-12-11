【これからの見通し】イベントクリアでこの後の方向性を探る展開へ 米FOMCは本日午前4時に3会合連続の利下げを発表。投票は0.25％利下げ9名に対して、0.50％利下げのミラン氏、据え置き2名とばらけた。据え置き2名はともに地区連銀総裁で来年の議決権を持たないことや、市場では4名程度の据え置き主張が出る可能性が指摘されていたこと、大方の利下げ予想とはいえ、短期金利市場の動向を確認すると12％程度の据え置き期待が見