テクニカルポイント ユーロドル1.1640台サポート 1.1760エンベロープ1%上限（10日間） 1.1707ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1694一目均衡表・雲（上限） 1.1687現値 1.1649一目均衡表・転換線 1.164410日移動平均 1.1642100日移動平均 1.160621日移動平均 1.1599一目均衡表・基準線 1.1592一目均衡表・雲（下限） 1.1527エンベロープ1%