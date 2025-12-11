ＮＹ原油時間外取引東京午後から売りが優勢 東京時間15:57現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝58.13（-0.33-0.56%） NY市場での米軍によるベネズエラのタンカー拿捕を受けて買いが出たNY原油先物。NY市場では57.66ドルを付けていたところから57.9ドル台まで上昇。58.80ドル前後で東京朝の時間外取引スタートとなり、東京昼過ぎまで高値圏もみ合いとなった。午後に入って調整売