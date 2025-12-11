ＮＹ金時間外取引上げ幅縮める 東京時間15:59現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4240.70（+16.00+0.38%） NY金先は米FOMC後のドル安を受けた上昇が東京朝まで続き4277.70を付けたが、その後一転してドル高となったことで、金も上げ幅を大きく縮めている。