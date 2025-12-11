南海電鉄は１１日、平成仮面ライダーの第１作「仮面ライダークウガ」の放送開始25周年記念を記念したイベント 「超クウガ展」を来年１月３日〜２月１日に「なんばパークスミュージアム」（大阪・なんばパークス７階）で開催すると発表した。なにわのシンボルタワー・通天閣を運営する通天閣観光株式会社とともに、同展をなんばエリア全体で盛り上げる。期間中は「超クウガ展」大阪会場開催記念のヘッドマークが取り付けられた