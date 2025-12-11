Ｊ１清水エスパルスは１１日、ＤＦ羽田健人（２８）が契約満了のため今季限りで退団すると発表した。羽田は大阪府出身で、金光大阪高から関西大でプレー。大分を経て今季、清水に加入していた。２０２５年シーズンはリーグ６試合、ルヴァンカップ２試合、天皇杯２試合に出場していた。チームを通じて「エスパルスファミリーに加わる事ができた事大変嬉しく思います。あの大声援は忘れる事ができない思い出になりました。また