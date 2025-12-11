人気子役の永尾柚乃とお笑い芸人の永野が１１日、都内で「２０２５小学館ＤＩＭＥトレンド大賞」に出席した。今年、顕著な活躍を遂げた人を表象するイベント。ドラマやＣＭ出演が評価され、ベストキャラクター賞を受賞した永尾は「ワクワクドキドキ、『ワクドキ』です。ありがたくて感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔。数多くのバラエティー番組出演や、初挑戦した映画監督しての才能が評価された永野も同じくベストキャ