きょうの東京株式市場で、株価はきのうに比べ453円値下がりしました。一時、節目の5万円を割り込む場面もありました。きょう（11日）の東京株式市場で日経平均株価は、きのうより453円安い5万148円で取引を終えました。アメリカの中央銀行にあたるFRBは10日、労働市場を下支えするため、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。これを受け、ニューヨーク市場では主要な指数が上昇。東京市場でもこの流れを引き継ぎ、値上がり