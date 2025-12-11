STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが、東京ドームで大みそかに開催するカウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の生配信が決定した。11日、FAMILY CLUB onlineで発表された。【写真】3年前のカウコン！TOKIO国分、SixTONES＆Snow Manとのオフショットサイトでは「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の生配信が決定! 視聴チケット販売を開始しました！」とし、詳細を案内した