厚労省の調査によると、日本の成人の2人に1人は『歯周病』と言われています。※令和4年歯科疾患実態調査より歯周病に備える「歯科ドック」や、家で出来る簡単ケア術を、歯科医・歯学博士の照山裕子氏に教わります。【写真を見る】2人に1人が『歯周病』…予防に有効な「歯科ドック」って何をする？歯科医が教える簡単ケア術【ひるおび】“静かなる病”「歯周病」「歯周病」とは、歯と歯茎の隙間から侵入した細菌が歯肉に炎症を引き