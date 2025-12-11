ベネズエラ沖で拿捕された石油タンカー＝10日（米司法省提供・ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、ホワイトハウスでの会合で、ベネズエラ沖で大型の石油タンカーを同日拿捕したと表明した。「正当な理由」があったと強調し、ベネズエラの反米マドゥロ政権への圧力を一層強めた。両国の緊張がさらに高まる可能性がある。マドゥロ政権は声明で、拿捕について「恥知らずの強奪を強く非難する」とした。ベ