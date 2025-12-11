神奈川・綾瀬市の工場で火事があり、建物9棟が焼けたほか、周囲の林にも火が燃え広がりました。現在も消火活動が続く現場から、フジテレビ社会部・佐竹潤記者が中継でお伝えします。発生から4時間ほど立ちましたが、現場からは今も白煙が立ち上っていて、風向きによっては時折、焦げ臭いにおいも漂ってきています。正午ごろ、綾瀬市本蓼川で「工場が燃えている」と119番通報がありました。出火直後の上空からの映像では、工場とそ