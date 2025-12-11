11日正午ごろ、神奈川県綾瀬市の作業所で火事があり、一時、爆音を伴って激しく炎上しました。少なくとも9棟の建物などに延焼していて、いまも消火活動が続いています。警察や消防によりますと11日正午ごろ、綾瀬市本蓼川で「工場から火が出ている。爆発音がする」などの通報が相次ぎました。リフォーム会社の作業所が激しく燃え、爆発音があったあと火が燃え広がったということです。現時点でケガ人や逃げ遅れた人は確認されてい