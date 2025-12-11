12月10日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第12節の7試合が開催され、全国各地で熱戦が繰り広げられた。 愛媛オレンジバイキングスがホームにライジングゼファー福岡を迎えた試合では、第2クォーターに福岡のデイボン・リード、西川貴之を中心に得点を重ねられ、最大13点のリードを許す。後半に入っても何度かリードチェンジを繰り返すものの