¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢Ãæ»³æÆµ®¡¢±üÌîÁÔ¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤òË¬¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡¢²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤ÇÍ£°ì¤ÎºÃÀÞ¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ÎÂ­À×¤òÃ©¤ë1Ëü»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢4¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤Àµ­Ç°¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã