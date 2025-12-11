（台北中央社）中央気象署は10日、大陸からの寒気団が13日夜に今季初めて南下し、14日夜から15日早朝にかけて冷え込む恐れがあるとの予報を発表した。中部以北や北東部の平地では最低気温が12〜14度、局地的に10度を下回る可能性があるとして注意を呼びかけた。同署の林定宜予報官は中央社の取材に対し、11日午後から北東からの季節風がやや強まると説明。局地的に放射冷却の影響を受けやすく、中部や南部では日中と夜間の気温差は