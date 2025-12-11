2025年2月20日から23日にかけて開催された「ホンダLPGAタイランド」は、渋野日向子にとって、己の現在地を測る重要な序盤戦であった。最終的な戦績は54位タイ。予選カットのない72ホールを戦い抜いたこの順位は、渋野日向子のゴルフが持つ「爆発力」という名の希望と、「持続」という名の課題を、同時に突きつけた。 起死回生の「67」と失速の現実 大会は、渋野日向子にとって試練から始まった。初日、3バーディ・6