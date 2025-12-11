アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、リヴァプールからのレンタル移籍で加入しているU−21イングランド代表MFハーヴェイ・エリオットの状況に言及した。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在22歳のエリオットはフルアムの下部組織出身で、2019年5月に当時のプレミアリーグ最年少となる16歳30日でトップチームデビューを飾り、2019年7月にリヴァプールに加入。ブラックバーンへの期限付き移籍を経て、20