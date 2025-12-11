2025年12月11日、FC東京がMF塚川孝輝（31歳）との契約満了を発表した。京都サンガF.C.から復帰した今季、FC東京で出番に恵まれなかった塚川はシーズン途中で水戸ホーリーホックに期限付き移籍。そこでリーグ14試合に出場したが、J２優勝を経験したのちFC東京との契約が切れた形だ。これを受け、本人は以下のようにコメントしている。 「FC東京のみなさま、ありがとございました。悔しさが大きくあります。とても悔しい