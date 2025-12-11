アライドアーキテクツ [東証Ｇ] が12月11日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結最終損益を従来予想の10億円の赤字→7.5億円の赤字(前期は5.1億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の5.6億円の赤字→3.1億円の赤字(前年同期は2.9億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小