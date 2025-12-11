巴工業 [東証Ｐ] が12月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比13.1％増の54億円になり、26年10月期も前期比6.8％増の57.7億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を99円→109円(前の期は1→3の株式分割前で145円)に増額し、今期は72円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は19.3％増配とする方針とした。