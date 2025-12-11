Ｒｉｄｇｅ－ｉ [東証Ｇ] が12月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比32.3％減の6700万円に落ち込んだが、8-1月期(上期)計画の1億2000万円に対する進捗率は55.8％に達し、3年平均の41.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.5％→12.3％に低下した。 株探ニュース