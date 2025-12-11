シルバーライフ [東証Ｓ] が12月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.3％増の2.4億円に伸びたが、8-1月期(上期)計画の5.2億円に対する進捗率は46.2％となり、5年平均の46.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.8％→4.9％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース