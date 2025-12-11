国連貿易開発会議（UNCTAD）は12月9日に公表した年末報告で、2025年の世界貿易額が前年比約7％増の35兆ドル（約5480兆円）に達し、過去最大を更新する見通しを示しました。地政学的緊張やコスト上昇、世界的な需要の不均衡といった逆風は残るものの、特に今年後半は貿易が堅調に推移したことが背景にあります。報告によると、2025年第3四半期の世界の貿易額は前期比2．5％増加し、物品貿易が約2％、サービス貿易が4％伸びました。