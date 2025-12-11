タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、10日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深2：17）に出演。局アナ時代の実体験を暴露した。【写真】局アナ時代の衝撃の暴露話を披露した森香澄今回は森から共感を得て、鍋の具材をゲットする『共感鍋忘年会』の後半編。共感を狙うトークテーマは、今年あった“喜怒哀楽”から選択する。風吹ケイが「（テレビ）局が用意したメイクさんが